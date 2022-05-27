Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ve Çin’den Kuzey Kore vetosu /27 Mayıs 2022 09:06

Rusya ve Çin’den Kuzey Kore vetosu

Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılması yönündeki BMGK kararını veto etti.

SHABER3.COM

Çin ve Rusya, son balistik füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore’ye yaptırımların artırılması talebini içeren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etti.

ABD’nin teklif ettiği tasarı, dün 15 üyeli BMGK’de oylandı. Tasarıya 13 ülke destek verirken Çin ve Rusya ret oyu kullandı.

Tasarı, Kuzey Kore’ye petrol ihracatının düşürülmesini ve bazı ürünlerin ihracatının da yasaklanmasını öngörüyordu.

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, önerilen yaptırımların Covid-19 salgınıyla mücadele eden Kuzey Kore için yıkıcı sonuçları olacağını ve bunun gerginliği daha da artıracağını ifade etti. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassili Nebenzia da ABD’yi Kuzey Kore’ye karşı düşmanca davranmakla suçladı.
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