Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi gerçekleşti /12 Haziran 2023 12:00

Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi gerçekleşti

Moskova ve Kiev tarafından yapılan açıklamaya göre, "94’e 95” formülüne göre savaş esiri değişimi gerçekleşti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Savunma Bakanlığı, 11 Haziran'da yapılan müzakereler sonucunda 94 esirin kendilerine iade edildiğini bildirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Sözcüsü Andriy Yermak ise bu mübadele sonucunda 95 Ukrayna askerinin ülkeye geri döndüğünü söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "11 Haziran'da, müzakere süreci sonucunda, esaret altında ölümcül tehlike altında olan 94 Rus askeri, Kiev yönetimi tarafından kontrol edilen topraklardan iade edildi." Bakanlık, geri dönen askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerine götürüleceğini açıkladı. Bakanlık, gerekli tıbbi ve psikolojik yardımı aldıklarını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Sözcüsü Andriy Yermak esir değişimini aynı şekilde ilan etti. “95 insanımız evine dönüyor” dedi. Listede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden askerler, Ulusal Muhafızlar ve sınır muhafızları yer alıyor. Aralarında 93 er ve çavuş ve iki subay var.
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