Rusya-Wagner krizi büyüyor! Putin sıkıyönetim ilan etti

Sözcü'de yer alan habere göre Rusya’da, Rus ordusunu kendilerine saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan eden Wagner grubu ile ilgili yeni bir karar alındı. Putin sıkıyönetim ilan etti.



Sputnik’in haberine göre, resmi belgelerin yer aldığı internet sayfasında yayınlanan belgeye göre, Putin, sıkıyönetim kurallarının ihlal edilmesi durumunda 30 gün gözaltı süresi öngören yasayı imzaladı.



Buna göre, söz konusu yasayı ihlal edenlere 500 ila bin ruble para cezası veya 30 güne kadar tutuklama; yasayı ihlal eden görevli kişilere ise bin ila 2 bin ruble ceza ya da 30 güne kadar tutuklama verilmesi öngörülüyor. İhlalin bir araç kullanılarak işlenmesi halinde, araca yetkililer tarafından el konulması öngörülüyor.



Ayrıca federal yürütme organları ve bölgelerdeki şubeleri, bölgelerdeki yürütme organları ve sıkıyönetimi sağlayan askeri komuta ve kontrol organlarının yetkilileri, sıkıyönetimi ihlal edenleri tutuklama hakkına sahip olacak.



RUSYA’DAN BATI ÜLKELERİNE UYARI



Rusya Dışişleri Bakanlığı Batı’ya, Prigozhin’in başlattığı isyandan yararlanmaya kalkışmaması uyarısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Batılı ülkeleri, Rusya’daki iç durumu Rusofobik (Rus karşıtı) hedeflerine ulaşmak için kullanmaya yönelik en ufak bir imaya karşı bile uyarıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.



İsyanın Rusya’nın düşmanlarının ekmeğine yağ sürdüğünü savunan bakanlık, Rus halkının Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arkasında olduğunu belirtti. Ayrıca, Rusya’nın müttefik ve ortaklarının durumu anlayışla karşılamalarının Moskova tarafından takdir edildiği bildirildi.



MEDVEDEV: TÜM DÜNYA FELAKETİN EŞİĞİNDE OLUR



Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev yaptığı açıklamada, Rusya’nın Prigozhin liderliğindeki bir isyanın bir darbeye veya küresel bir krize dönüşmesine izin vermeyeceklerini söyledi.



Medvedev, ayrıca Rus nükleer silahlarının “haydutların” eline geçmesi durumunda tüm dünyanın felaketin eşiğinde olacağını ifade etti.



MOSKOVA BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞRI YAPTI



Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, terörle mücadele operasyonu ilan edildiği için insanlardan mümkün olduğunca şehir içinde dolaşmaktan kaçınmalarını istedi ve durumun “çok zor” olduğunu söyledi.



Sobyanin ayrıca yaptığı açıklamada, ‘riskleri en aza indirmek’ için Pazartesi günü kamu ve özel sektörde çalışanlar için tatil kararı alındığını açıkladı.



WAGNER, LİPETSK BÖLGESİNE İLERLİYOR



Rus basınında çıkan haberlere göre, Lipetsk Valisi İgor Artamonov, Wagner grubuna ait askeri konvoyun eyalet sınırları dahilinde ilerlediğini duyurdu.



Artamonov, kolluk kuvvetleri ve yerel yöneticilerin halkın güvenliği için tüm önlemleri aldığını, durumun kontrol altında bulunduğunu aktardı.



WAGNER ASKERLERİNE AF ÇAĞRISI



Rusya tarafından Wagner askerlerine silahlarını bırakmaları halinde af sözü verildi.



Rus milletvekili Pavel Krasheninnikov, “Wagner savaşçıları, (Ukrayna’daki) özel askeri operasyon sırasında elde ettikleri başarılar nedeniyle hala silahlarını bırakabilir ve cezadan kaçınabilirler, ancak bunu hızlı yapmalılar” ifadesini kullandı.