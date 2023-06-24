Samanyolu Haber /Gündem / Wagner silah bırakmayı reddetti /24 Haziran 2023 19:18

Wagner silah bırakmayı reddetti

Rusya Savunma Bakanlığı ile özel askeri şirket Wagner başkanı Yevgeny Prigojin arasındaki gerilim devam ediyor. Prigojin, Putin’in vatana ihanet ettiği şeklindeki sözlerini reddetti ve silah bırakmayacaklarını açıkladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Putin'in kendilerinin "hain" olarak nitelemesini "derin bir yanlış" olduğunu savunan Prigojin, bugüne kadar verilen her görevi her yerde yaptıklarını söyledi.

"Biz vatanseveriz" diyen Prigojin, devlet başkanından ya da İstihbarat yetkililerinden gelecek "teslim ol" çağrısına uymayacaklarını söyledi.

Prigojin, "Ülkenin yolsuzluk, hile ve bürokrasi içinde yaşamasını istemeyen vatanseverler olduklarını" savundu.

Sabah saatlerinde başkan Vladimir Putin konuşmasında özel askeri şirketin eylemlerini bir isyan ve macera olarak nitelendirmişti.

Devlet başkanı, Wagner savaşçılarına da seslendi ve onları "ölümcül ve trajik, benzersiz bir hata yapmamaya, tek doğru seçimi yapmaya, suç eylemlerine katılmayı bırakmaya" çağırdı.

Benzer şekilde Devlet Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Wagner savaşçılarına Yevgeny Prigojin'e itaat etmeme ve Rusya cumhurbaşkanının emirlerini yerine getirme çağrısında bulundu.


Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov ise isyanın bastırılması gerektiğini açıkladı.

Rusya’da paralı asker grubu Wagner’in sebep olduğu gerilim devam ediyor. Wagner savaşçıları Moskova yolunda ve Çeçen lider Kadirov’dan Putin’e destek açıklaması geldi. 

Rusya'da isyan girişiminde bulunan paralı güvenlik şirketi Wagner grubu, Ukrayna sınırındaki güney şehri Rostov-Na-Donu’da kilit bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. Ayrıca Genelkurmay, Savunma Bakanlığı ve başka idari birimleri ele geçirmek için bazı Wagner gruplarının Moskova’ya konvoy halinde hareket ettiği gelen bilgiler arasında.

Wagner savaşçıları Rus Savunma Bakanlığına bağlı binanın kapı ve pencerelerini gören yerlere ağır silahlar yerleştirdi. Rostov-Na-Donu sokaklarında kritik noktaları kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği görülüyor.

Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaştığı görülen Wagner’in Kurucusu Prigojin, “Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu’yu ve Genelkurmay Başkanı’nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov’u bloke edeceğiz ve Moskova’ya gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Çeçenistan lider Ramzan Kadirov’dan Putin’e destek geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamasının ardından Çeçenistan lider Ramzan Kadirov’dan Putin’e destek geldi.

Çeçen savaşçıların "gerginlik bölgesine girdiğini" ve "isyanın bastırılması gerektiğini" söyleyen Kadirov, ‘Olanlar, sadece Savunma Bakanlığı'na bir ültimatom değil, bu devlete karşı bir meydan okumadır ve bu meydan okumaya karşı ordu, güvenlik güçleri, valiler ve sivil halkın ulusal liderin etrafında toplanması gerekir’ dedi.

‘İsyan bastırılmalı ve bu sert önlemler gerektiriyorsa biz hazırız!’ Diyen Kadirov, Çeçen Cumhuriyeti'ndeki Savunma Bakanlığı ve Rus Muhafızları savaşçılarının çoktan gerilim bölgelerine doğru yola çıktığını, Rusya’nın birliğini korumak ve devletini korumak için her şeyi yapacaklarını duyurdu.
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