Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Wagner'in kurucusu Prigojin'e yönelik davayı kapattı /27 Haziran 2023 13:26

Rusya, Wagner'in kurucusu Prigojin'e yönelik davayı kapattı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Wagner’e ait askeri teçhizatın Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklere devredilmesi yönünde hazırlıklar devam ediyor. Ceza davasının düşürülmesinin ardından Yevgeniy Prigojin’in Belarus'a gitmesi bekleniyor.

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Rusya'da paramiliter örgüt Wagner'in yarattığı 'askeri darbe' krizinde sona doğru yaklaşılıyor. Rus yönetimine isyan eden Wagner paralı savaşçı grubunun başı Yevgeniy Prigojin’e yönelik açılan ceza davasının kapatıldığı açıklandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, Prigojin’e yönelik Rus yönetimine silahlı isyanı nedeniyle 23 Haziran'da ceza davası açıldığı anımsatıldı.

İsyana katılanların 24 Haziran'da "suç içerikli" eylemlerinden vazgeçtiğine dikkat çekilen açıklamada, "Söz konusu durum ve soruşturma süreci için önemli diğer koşullar dikkate alınarak, 27 Haziran'da ceza davasının kapatılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Wagner’e ait askeri teçhizatın Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklere devredilmesi yönünde hazırlıklar devam ediyor.

 WAGNER'İN RUS YÖNETİMİNE İSYANI
Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Wagner savaşçıları, Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Bunun üzerine Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek saha kamplarına döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.
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