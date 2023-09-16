Rusya’ya silah yardımı çatışmaları uzatır

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Kim Jong-un ve Putin arasındaki görüşmeye ilişkin Batı basını, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlayacağı ihtimali üzerinde duruyor.





Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.





Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık silah yardımı yapan ABD, Kuzey Kore’nin Rusya’ya silah desteğinin Ukrayna’daki çatışmaları uzatacağı yorumunda bulundu.





Singh, Kuzey Kore'yi daha önce bu konuda defalarca uyardıklarını anımsatarak, "Kuzey Kore'yi Rusya ile bir silah anlaşmasına girmemeleri konusunda uyarıyoruz." ifadesini kullandı. Kuzey Kore ve Rusya arasındaki muhtemel silah anlaşmalarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal edeceğini vurguladı.





Öte yandan Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, iki ülke arasında gerçekleşebilecek muhtemel bir askeri tatbikatın yakından takip edildiğini bildirdi.





Rusya tüm bu iddiaları reddediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere Kuzey Koreli gönüllüleri orduya aldığı yönündeki açıklamaları ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi.





Putin, kendisine son verilen bilgiye göre Rus ordusuna gönüllü olarak katılmak için Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayan kişilerin sayısının 300 bini geçtiğini söyledi.





Bakanlığın askeri operasyona katılan askerlere “ülkedeki görevlerinden daha yüksek bir miktarda maaş" ödediğini, ancak savunma bakanlığıyla sözleşme imzalayanların öncelikle "vatansever düşünceler" etrafında birleşerek bu yönde karar aldıklarını vurgulayan Putin, "Rusya'nın çıkarlarını savunarak Anavatanlarının çıkarları uğruna hayatlarını feda etmeye hazırlar" diye ekledi.