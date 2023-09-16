Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna ordusu güney cephede bazı bölgeleri geri aldı /16 Eylül 2023 11:52

Ukrayna ordusu güney cephede bazı bölgeleri geri aldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar güney cephesinde şiddetlendi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

En şiddetli çatışmalar Orekhovsky bölgesinde yaşanıyor. Ukrayna ordusu, Rabotino ile Verbov'un arasında saldırılarını artırarak Novopokrovka'ya ulaşmayı başardı. Çok şiddetli top ve havadan saldırılar sonucu bu hatta yeni ek rezervleri konuşlandırdı.

Rus ordusu bu hatta ciddi savunma yapmasına rağmen Ukrayna’nın ilerleyişi çok kayıplara aldırmadan sürüyor. 

En önemli kazanım Ukrayna ordusunun, Kırım’daki Sevastopol Deniz Üssüne balistik füzelerle saldırması oldu. Telegram kanallarında yayınlanan görüntülerde deniz üssünün ciddi hasar gördüğü ve en az iki savaş gemisinin kullanılamaz hale döndüğü görülüyor.

Herson bölgesinde tahliye kararı

Ukrayna, Herson bölgesindeki çok sayıda yerleşim alanının tahliye edilmesine karar verdi.

Herson Valisi Oleksandr Prokudin yaptığı açıklamada, Rus saldırılarının artmasının ardından Herson Bölge Savunma Konseyi’nin başta çocuklu aileler olmak üzere vatandaşları bu bölgeden zorunlu tahliyeye başladıklarını bildirdi.

Yerel kaynaklar Herson’a bağlı toplam 31 yerleşim alanında tahliyelerin başladığını belirtiyor. Herson bölgesinde devam eden kısmi sokağa çıkma yasağı saatlerinde de değişikliğe gidildi. Bölgesel Savunma Konseyi, 00.00 ile 06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağını 20.00 ile 06.00 saatlerine kadar uzattı.

Herson şehri, operasyonun ilk aylarında Rus askerleri tarafından kurşun atılmadan teslim alınmış, ardından Ukrayna ordusunun karşı saldırısında geçen yılın Ekim ayında Dinyeper nehrinin batı kıyısında kalan Herson şehir merkezi Ruslar tarafından çatışmaya girilmeden geri Ukrayna ordusuna teslim edilmişti.

Ukrayna ordusunun Haziran ayında başladığı karşı saldırıda Herson şehir merkezinden, Rusların kontrolünde olan nehrin karşı yakasına topçu saldırıları başlatmasıyla şehir ateş hattında kalmış oldu. Rus ordusu Ukrayna topçusuna karşılık vererek şehri bombalamaya başladı. Ukrayna ordusunun nehrin diğer yakasına çıkarma botlarıyla düzenli olarak asker çıkarma girişimlerinin devam etmesi ve sabotaj gruplarının Rus savunma güçlerine saldırılarını önlemek için Rus ordusu nehrin batı yakasını bombalıyor.
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