Aksaray Cezaevi’nde tutuklular hastaneye sevk edilmiyor; ilaçları kasıtlı olarak geç veriliyor

Aksaray T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ahmet Göksu ile Nusret Kaya, aileleriyle yaptıkları telefon görüşmelerinde maruz kaldıkları hukuksuzlukları aktardı. Tutuklular özellikle hastaneye götürülmediklerini, revirde yazılan ilaçların geç verildiğini belirtti.



“İLAÇLAR GEÇ VERİLİYOR HASTANE SEVKİ GERÇEKLEŞMİYOR”



Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Aksaray T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ahmet Göksu, boğaz iltihabı şikâyeti ile revire gittiğini, revirdeki doktorun hastaneye sevkinin yapılması gerektiğini ancak hastane sevkinin uzun süredir yapılmadığını aktardı. Göksu, revir doktorunun yazdığı ilaçların da kendisine 20 gün sonra verildiğini söyledi.



“BASKILAR ARTIRILDI”



Göksu’nun ailesi, ayrıca cezaevi yönetimin keyfi uygulamalar ve psikolojik baskılarını arttırdığını ve birçok tutukluya hücre cezası verildiğini belirtti.



“HASTANEYE GİTMEK İÇİN İKİ YIL BEKLETİLDİ”



Aynı cezaevinde tutuklu bulunan Nusret Kaya da benzer sorunları aktardı. Kaya’nın ailesi, Kaya’nın hastaneye gitmek için iki yıla yakın beklediğini ve daha yeni hastaneye götürüldüğünü belirti. Aile ayrıca, Kaya’nın ailesinin yaşadığı Iğdır’a sevki için birçok defa talepte bulunduğunu ancak hiçbir şekilde sonuç almadığını kaydetti.