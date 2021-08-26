Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da koronavirüse karşı 4. aşı da tescillendi /26 Ağustos 2021 22:51

Rusya'da koronavirüse karşı 4. aşı da tescillendi

Rusya'da Sputnik V, EpiVakKorona ve KoviVak'tan sonra EpiVakKorona-N adlı dördüncü koronavirüs aşının da tescillendiği bildirildi.

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Rusya'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen dördüncü aşının tescillendiği bildirildi.

Rusya Sağlık Bakanlığının ilaç kayıt sisteminde yer alan bilgiye göre, Vektör Araştırma Merkezinin geliştirdiği "EpiVakKorona-N" adlı aşı tescillendi.

18 ile 60 yaş arasındaki vatandaşlar için kullanılacak olan aşıyı, hamilelik dönemindeki kadınlar yaptıramayacak.

Söz konusu aşının kronik hastalığı olanlar için riskler meydana getirebileceği belirtiliyor.

Covid-19'a karşı geliştirilen 4'üncü aşının klinik deneylerine 19 Temmuz'da başlandığı bildirilmişti.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Covid-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020’de, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı Ekim 2020’de, Çumakov Merkezinin geliştirdiği "KoviVak" aşısı da şubat ayında tescillenmişti.
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