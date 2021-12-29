Rusya'da yabancılara zorunlu sağlık taraması

Rus hükümeti, Rusya'da çalışmak isteyen yabancılardan talep ettiği şartları sertleştirdi. Rusya'da bugünden itibaren yürürlüğe girdiği açıklanan düzenlemeye göre, ülkede yaşayan yabancılar ilkbahardan itibaren kan testi, HIV testi ve röntgen gibi tıbbi kontrollerini düzenli olarak yaptırmak zorunda. Muayenelerini yaptırmaktan kaçınanların ise çalışma izinlerinin iptal edilmesi gündeme gelecek.





Söz konusu yasa, ülkedeki yabancıların her üç ayda bir temel sağlık kontrolünden (check up) geçirilmesini öngörüyor.





Temel sağlık kontrolünde yabancıların verem, uyuşturucu kullanımı, frengi ve HIV taramasından geçirilmesi planlanıyor. Elde edilen sonuçların da düzenli olarak Rusya'nın göç makamlarına iletilmesi gerekiyor. Yabancılardan parmak izi alınması da zorunlu hale getiriliyor.





Düzenli sağlık taramasına tepki

Uygulamaya ekonomi çevrelerinden tepkiler var. Alman-Rus Dış Ticaret Odası (AHK), uygulamanın Rus ekonomisine olası sonuçları olabileceği uyarısında bulunarak önemli yabancı iş temsilcilerinin Rusya'dan vazgeçebileceğine dikkat çekti. AHK, Rus hükümetine bir mektup yazarak yasanın esnetilmesini talep etmiş ve Rus Sağlık Bakanlığı'nın da bunun üzerinde çalıştığı açıklanmıştı. Değişikliklerin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.





Rus yetkililer ise tartışma yaratan uygulamayı yüzölçümü olarak dünyanın en büyük ülkesindeki sağlık durumunu iyileştirmek olarak açıklıyor.



