Almanya'daki kalifiye işçi açığı avantaj olabilir

BILD’e konuşan Freiburg Üniversitesi’nden Prof. Lars Feld, Almanya’da çalışanları gelecek yıllarda birçok iş imkânı beklediğini söyledi. 1960’lardan beri ilk kez yüzde 3 ila 4’lük bir işsizlik oranıyla tam istihdama ulaşabileceğini belirten Prof. Feld, beklentisine gerekçe olarak da kalifiye personel açığını gösterdi. Alman Şehirler Birliği’nin verilerine göre, sadece önümüzdeki yıllarda kliniklerde, bakım evlerinde ve gündüz bakım merkezlerinde 230 bin eğitimci, 300 bin hemşire ve hasta bakıcı istihdam edilmesi gerekiyor. Ancak personel açığı sadece bu sektörlerle sınırlı değil. Alman Otelciler ve Gastronomi Derneği’ne (DEHOGA) göre restoranların yüzde 80’i personel sıkıntısı çekiyor. Tesisatçı, fayansçı, duvar ustası gibi nitelikli iş gücünde ise 250 bine yakın personel açığı bulunuyor. Federal İş Ajansı’na göre bir işe uygun bir tesisatçının bulunması için ortalama 207 gün gerekiyor.







ÜCRETLER ARTABİLİR





Almanya, özellikle bu alanlarda çalışacak personel için en uygun ülkelerden biri haline gelmeye başladı. Kalifiye personel açığı çalışanlar açısından ücretlerin de artması anlamına geliyor. Prof. Feld, önceki dönemlere göre bu alanlarda önemli ölçüde daha yüksek ücret artışları gözlendiğini söyledi. Ekonomi Enstitüsü İfo Başkanı Prof. Clemens Fuest de (53), personel açığının daha çok çalışanların işine yaracağını belirtirken, “Kalifiye işçi sıkıntısı, şirketlerin daha yüksek ücretler ödemesine ve hatta çalışma açısından bugünden daha fazla ödeme yapmasına yol açacak. İşverenler gelecekte bugüne kıyasla daha çok kalifiye çalışanlara göre şartları ayarlamak zorunda kalacak” dedi.