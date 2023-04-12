Rusya'da Yeni seferberlik yok, ama...

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov tarafından yapılan açıklamaya göre, askerlik yaşı gelmişlere askerlik celp kağıtlarının elden şahsen vatandaşın kendisine verilmesi uygulaması değiştiriliyor. E- Devlet tarafından kişiye online ulaştırılan mektup siciline işlenmesi için yeterli görülecek.





Mahkemenin de onaylamış olduğu bu şekle göre dijital veri tabanına geçilmesiyle birlikte askerlik yaşı gelen vatandaşlara e-devlet sistemi üzerinden çevrim içi bildirim hukuki olarak yeterli olacak.





Andrei Kartapolov'a göre, mahkeme celbi almayla ilgili yeni kurallar yalnızca askere alınanları değil, askerlik hizmetinden sorumlu olan herkesi de etkileyecek. Kaçaklara yönelik kısıtlayıcı önlemler de genişletilecek. Yeni kuralların yalnızca zorunlu askere alınanları değil, aynı zamanda askerlik hizmetinden sorumlu olan herkesi de kapsayacağını söylemesi tedirginliği artırdı.





Kartapolov, açıklamasında yeni seferberlik dalgasının planlanmadığına dair güvence de verdi. Ancak kararın alınmasından sonra halk içerisinde bir tedirginlik başladı. Ve dijital portaldan kayıt silme işlemleri arttı.





Tekrar seferberlik olacak mı sorusuna Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov’da ‘hayır, planlamada yok’ cevabını verdi.





Asker kaçakları için çeşitli yasaklar geliyor





Dijitalleşme kapsamında, dijital celp tebliğini alıp 20 gün içerisinde gereğini yapmayanlar asker kaçağı durumuna düşüyor. Ve bazı yükümlülükler başlıyor.





Rusya Federasyonu'ndan ayrılma yasağı;





Bireysel girişimci olarak işyeri veya işçi olarak devlet kaydı yasağı;





Vergi mükellefi olarak vergi dairesine kayıt yasağı;





Gayrimenkul kaydı hakları sınırlaması gibi.