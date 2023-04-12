Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'da Yeni seferberlik yok, ama... /12 Nisan 2023 18:33

Rusya'da Yeni seferberlik yok, ama...

11 Nisan’da Rusya parlamentosu alt kanadı Devlet Duması, askerlik hizmetinden sorumlu kişilerin sicil kayıt usulünü tek celsede karara bağladı. Bütün kayıt ve takip sistemi dijital sisteme geçiyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov tarafından yapılan açıklamaya göre, askerlik yaşı gelmişlere askerlik celp kağıtlarının elden şahsen vatandaşın kendisine verilmesi uygulaması değiştiriliyor. E- Devlet tarafından kişiye online ulaştırılan mektup siciline işlenmesi için yeterli görülecek. 

Mahkemenin de onaylamış olduğu bu şekle göre  dijital veri tabanına geçilmesiyle birlikte askerlik yaşı gelen vatandaşlara e-devlet sistemi üzerinden çevrim içi bildirim hukuki olarak yeterli olacak.

Andrei Kartapolov'a göre, mahkeme celbi almayla ilgili yeni kurallar yalnızca askere alınanları değil, askerlik hizmetinden sorumlu olan herkesi de etkileyecek. Kaçaklara yönelik kısıtlayıcı önlemler de genişletilecek. Yeni kuralların yalnızca zorunlu askere alınanları değil, aynı zamanda askerlik hizmetinden sorumlu olan herkesi de kapsayacağını söylemesi tedirginliği artırdı. 

Kartapolov, açıklamasında yeni seferberlik dalgasının planlanmadığına dair güvence de verdi. Ancak kararın alınmasından sonra halk içerisinde bir tedirginlik başladı. Ve dijital portaldan kayıt silme işlemleri arttı.

Tekrar seferberlik olacak mı sorusuna Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov’da ‘hayır, planlamada yok’ cevabını verdi.

Asker kaçakları için çeşitli yasaklar geliyor

Dijitalleşme kapsamında, dijital celp tebliğini alıp 20 gün içerisinde gereğini yapmayanlar asker kaçağı durumuna düşüyor.  Ve bazı yükümlülükler başlıyor.

Rusya Federasyonu'ndan ayrılma yasağı;

Bireysel girişimci olarak işyeri veya işçi olarak devlet kaydı yasağı;

Vergi mükellefi olarak vergi dairesine kayıt yasağı;

Gayrimenkul kaydı hakları sınırlaması gibi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'da Yeni seferberlik yok, ama... Sonraki Haber >>

Millet İttifakı kazanırsa KHK'lıların durumu ne olacak?

Millet İttifakı kazanırsa KHK'lıların durumu ne olacak?

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

Beşli çete iddiası doğru çıktı

Beşli çete iddiası doğru çıktı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:44:03