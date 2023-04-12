Samanyolu Haber /Gündem / İftar zamanı programında 21. gün /12 Nisan 2023 17:30

İftar zamanı programında 21. gün

Reha Yeprem'in sunduğu İftar zamanı programında 21. gün

İftar zamanı programında 21. gün

MC EU TV İftar Zamanı'nda bugün canlı yayın konukları Abdullah Aymaz ve Balkan Dernekleri Başkanı Ali Dokumadzi.

Reha Yeprem'in sunduğu programda Ramazan’ın son 10 gününü ve “Balkanlar’da Ramazan coşkusunu” konuşulacak . 



-80 yıllık ömre bedel mükafatları kazanma şansı verilen Kadir Gecesi’ni bulma ve değerlendirme adına takip edilmesi gereken yollar neler? 

-Cehennem azabından kurtuluş” müjdesi verilen Ramazan’ın son 10 günü nasıl değerlendirmek gerekir? 

-Balkanlar tarihimizde neden önemli? Büyüklerimizin Balkanlardaki izleri ve yaptıkları manevi katkılar neler olmuştur?

-Balkanlar’da Ramazan nasıl yaşanıyor?

-Tam savaş ortasında Bosna’ya nasıl gidildi ve o kargaşa döneminde okullar nasıl açıldı? 
-O zor şartlarda başlatılan Hizmetler bugünlere kadar hangi meyveleri verdi? 

-Balkanlar’da iftar sofraları, özel dualar ve Metin Haboğlu’ndan müziklerle yine dopdolu bir İftar Zamanı sizleri bekliyor. 


12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA 
SAAT:
İSTANBUL   :18.00
BERLİN        :17.00
NEW YORK  :11.00
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İftar zamanı programında 21. gün Sonraki Haber >>

Millet İttifakı kazanırsa KHK'lıların durumu ne olacak?

Millet İttifakı kazanırsa KHK'lıların durumu ne olacak?

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

Beşli çete iddiası doğru çıktı

Beşli çete iddiası doğru çıktı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:59:16