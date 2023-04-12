İftar zamanı programında 21. gün

MC EU TV İftar Zamanı'nda bugün canlı yayın konukları Abdullah Aymaz ve Balkan Dernekleri Başkanı Ali Dokumadzi.
Reha Yeprem'in sunduğu programda Ramazan’ın son 10 gününü ve “Balkanlar’da Ramazan coşkusunu” konuşulacak .
-80 yıllık ömre bedel mükafatları kazanma şansı verilen Kadir Gecesi’ni bulma ve değerlendirme adına takip edilmesi gereken yollar neler?
-Cehennem azabından kurtuluş” müjdesi verilen Ramazan’ın son 10 günü nasıl değerlendirmek gerekir?
-Balkanlar tarihimizde neden önemli? Büyüklerimizin Balkanlardaki izleri ve yaptıkları manevi katkılar neler olmuştur?
-Balkanlar’da Ramazan nasıl yaşanıyor?
-Tam savaş ortasında Bosna’ya nasıl gidildi ve o kargaşa döneminde okullar nasıl açıldı?
-O zor şartlarda başlatılan Hizmetler bugünlere kadar hangi meyveleri verdi?
-Balkanlar’da iftar sofraları, özel dualar ve Metin Haboğlu’ndan müziklerle yine dopdolu bir İftar Zamanı sizleri bekliyor.
12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA
SAAT:
İSTANBUL :18.00
BERLİN :17.00
NEW YORK :11.00