Erdoğan bizzat cevap verdi: Genel af çıkacak mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde soruları yanıtladı.







Gündemde merak edilen konulardan biri de yandaş gazeteci Cem Küçük'ün gündeme getirdiği genel af iddiasıydı. Erdoğan'a canlı yayında bu soru da soruldu.





Muhtemel 'genel af' sorusuna, "Şu anda Cumhurbaşkanlığı adaylığımı genel af üzerine bina etmedim." diyen Erdoğan, "Bunların hepsi oy saikiyle yapılan şeyler. Biz hukuk devletinin içerisinde bunu oya tahvil etmek için bu tür taahhütlerde bulunamayız. Bu hukuk devletinin genel anlayışına hakim değildir" yanıtını verdi.





Af tartışmaları üzerinden Millet İttifakı'na yüklenen Erdoğan, "Terörist başını bırakacaklarmış, Selo'yu bırakacaklarmış, bu ülke bir hukuk devleti. F...'nün uzantıları bırakılacakmış. KHK'lılar bırakılacakmış. Hukuk devletinin hukukiliği nerede?" yanıtını vererek, "Şu anda Bay Bay Kemal de, Meral Hanım ve diğerleri de bunları dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar. Aynı şekilde F... ile ilgili vaatleri var. Aynı şekilde bunları listeye koyuyorlar." ifadelerini kullandı.







