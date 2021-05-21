Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'daki metan zehirlenmesinde 10 kişi hayatını kaybetti /21 Mayıs 2021 21:59

Rusya'daki metan zehirlenmesinde 10 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da meydana gelen metan gazı zehirlenmesi olayında 10 kişi hayatını kaybettiği, 8 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

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Rusya’da bir arıtma tesisindeki kanalizasyonun temizlenmesi sırasında metan gazından zehirlenen 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi tedavi altına alındı. 

Rusya’nın Rostov bölgesindeki Taganrog kentinde bulunan bir arıtma tesisindeki kanalizasyonun temizlenmesi sırasında metan gazı zehirlenmesi meydana geldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, olayda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, gazdan etkilenen 8 kişinin de çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Bakanlık, tedavi altındaki 3 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili ilk verilerin toplanarak soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Bölge Valisi Vasily Golubev, tesislerde yönetmeliklere uyulmadığının tespit edildiğini ifade ederek, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine de 1’er milyon ruble (110 bin TL) yardım yapılacağını söyledi.
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