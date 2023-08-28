Rusya'dan ABD Başkonsolosluğu çalışanına ‘casusuluk’ suçlaması

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





ABD'nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun çalışanı Robert Shonov, Ukrayna'daki askeri operasyon ve seferberlik hakkında Washington için veri toplamakla görevlendirildiği, FSB'ye göre kendisi aynı zamanda ABD için bölgelerdeki "sorunlu noktalar" ve bunların başkanlık seçimleri öncesinde protesto faaliyetleri üzerindeki etkileri hakkında da veri topladığı iddia edildi.





Robert Shonov Mayıs 2023’te FSB tarafından ‘casusluktan' gözaltına alınmıştı.





Hakkında açılan davanın bir parçası olarak FSB, Robert Shonov’u bu görevi için belirli bir para karşılığında Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin siyasi departmanı çalışanları Jeffrey Sillin ve David Bernstein’ı tuttuğunu, bu kapsamda bu iki ABD vatandaşını da sorgulamak istendiği belirtiliyor.