Rusya ile büyük kriz var: Sınırdan geçirmiyor, 75 km kuyruk oluştu

Rusya’nın siyasi gerginlik sebebiyle geçişleri yavaşlatması nedeniyle 5 günde 4 kilometre yol alamadıklarını söyleyen sürücüler, yiyecek içecek sıkıntısı çektiklerini; temizlik ve mazot ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getiriyor.





Rusya’dan Gürcistan’a geçmek isteyen binlerce Türk TIR’ı haftalardır sınırda bekletiliyor. İki ülke arasındaki Vladikavkaz Sınır Kapısı’nda bekleyen araçların oluşturduğu kuyruk 75 km’yi aştı. 4 bine yakın TIR, yaklaşık bir aydır Rus sınırını aşamıyor.





Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre; pandemi öncesi Orta Asya ülkelerine karayolu ihracat taşımalarının yüzde 90’ı İran üzerinden yapılıyordu. Ancak Türkmenistan’ın kapıları kapatması nedeniyle Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan’a İran üzerinden taşıma yapılamıyor. Bu nedenle Türk taşımacılar Gürcistan üzerinden Azerbaycan’a geçip oradan Kazakistan’a gidiyor.





Azerbaycan araç başı 500 dolardan fazla ek ücret alıyor





Ancak Azerbaycan, araç başına 500 dolardan fazla ek ücret aldığı için nakliyeciler çoğunlukla Gürcistan-Rusya-Kazakistan üzerinden Orta Asya’ya geçmeyi tercih ediyor. Orta Asya’dan dönüşte Kazakistan’dan Rusya’ya geçerken şoförlerin kullandığı iki ayrı yol bulunuyor. Yollardan birini ağırlıklı olarak Rus, Gürcü ve Ermeni şoförler kullanıyor. Türk sürücüler ise diğer yolu kullanıyor.





İşte bu iki yol Rusya’nın Vladikavkaz Sınır Kapısına yaklaşırken birleşiyor. Yolun birleşmesinden sonra ise kontrol tamamen Rus polislerinin eline geçiyor. Türk şoförlerin geldiği istikametten günde en fazla 30 aracın geçmesine izin verilirken, Rus, Ermeni ve Gürcü şoförlerin kullandığı yoldan gelen araçlardan günde 500’e kadar geçiş izni veriliyor.





"Kardeş ülke, Ruslara yapmadığını bize yapıyor"





Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, nakliyeciler olarak şu anda en büyük sıkıntıyı Orta Asya taşımalarında yaşadıklarını dile getirerek, sorunun ise Azerbaycan’ın tutumundan kaynaklandığını söylüyor.





Şener, "Bu biraz trajikomik gelecek ama bizim kritik noktamız Azerbaycan. ‘Kardeş ülke’ diyoruz, havada uçan Türk ve Azerbaycanlı bayraklı helikopterler, Şuşa’da asılan iki ülke bayrağı ile inanılmaz bir kardeşlik ve birliktelik görüntüsü veriliyor ancak Azerbaycan, Rus şoföre yapmadığını bize yapıyor. Azerbaycan bizim araçlarımızdan 500 dolar transit ücreti alırken, Rus, Gürcü, Ukraynalı, Özbek, Kazak hiçbir araçtan almıyor. Türk araçları da 4 bin TL’yi bulan ekstra ücrete katlanmamak için Rusya üzerinden gidiyor" dedi.





Yolda kalan şoförler ise AKP hükümetinin politikaları sebebiyle gerilen Türk-Rus ilişkilerinin yansımasını yaşadıklarını düşünüyor: "Rusya daha önce uçak krizinde olduğu gibi yine siyasi gerginliğin faturasını nakliyecilere kesti. Türk araçlarını kasıtlı olarak bekletiliyor. "

