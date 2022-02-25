Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım cevabı: İngiltere havayolları yasaklandı

Rusya, İngiltere bağlantılı tüm uçaklara hava sahasını kapattı . Bu karar, İngiltere'nin Ukrayna'nın işgaline karşı yaptırım olarak Rus Havayolları Aeroflot'un İngiltere'ye inmesini durdurmasına cevap olarak alındı .





Rus havacılık otoritesi, "Birleşik Krallık'a bağlı veya kayıtlı bir kuruluş tarafından sahip olunan, kiralanan veya işletilen uçakların uçuşlarında Rus hava sahasının kullanımına bir kısıtlama getirildi." Dedi.





Kararı "Birleşik Krallık havacılık otoritelerinin dostça olmayan kararlarına" bir yanıt olarak nitelendirdi.