Şehir Merkezine düşen bazı roketler patlamadan yere saplandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleme kararının ardından bölgeden saldırıların boyutunu gözler önüne seren dehşet verici kareler geliyor.
Ukrayna’nın kuzeydoğusunda yer alan ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Harkov’da patlamadan yere saplanan roket fotoğrafları paylaşıldı .
Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflardan birinde patlamamış füzenin bir yaya geçidine saplandığı görülüyor .
Harkov belediye başkanı, yurttaşlara metro ve bodrumlar sığınmalarını söyledi.
Rus medyası, Kiev'e füze saldırısı düzenlediğini haberlerini yalanladı.
Pentagon dün gece 75 Rus savaş uçağının Ukrayna’ya girdiğini, Rus ordusunun Ukrayna’ya 100 civarında füze fırlattığını ve birçok askeri noktanın yanı sıra 10 hava üssünü vurduğunu duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi dün gece başladı ve Pentagon’dan üst düzey bir yetkili çatışmanın ilk aşamasına ilişkin detayları verdi.
Yetkili, Rusların üç ana eksenden Ukrayna’ya saldırdığını bildirdi.
Rusya’nın ana amacının Ukrayna hükümetini ortadan kaldırmak olduğuna dikkati çeken yetkili, bir kısım Rus unsurlarının Kırım’dan kuzeye doğru, bazı unsurların da kuzeyden başkent Kiev’i hedef alacak şekilde saldırı başlattığını diğer eksenin ise Ukrayna’nın kuzeydoğusundan Harkov’a yönelik saldırı yaptığını ifade etti.