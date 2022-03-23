Rusya'dan 'NATO ile savaş' uyarısı! 'Doğrudan karşı karşıya gelebiliriz'

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya dünyaya kafa tutmayı sürdürüyor. Rusya'dan peş peşe gelen son açıklamalar NATO ile savaş iması barındırması açısından tedirgin etti. NATO'da Ukrayna'ya destek amaçlı barış güçleri gönderilmesinin gündeme gelmesi üzerine Rusya'dan savaşa dönüşebileceği uyarısı yapıldı.









Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya barış güçleri gönderildiği takdirde bunun Rusya ile NATO'nun doğrudan karşı karşıya gelmesine yol açabileceğini ifade etti.





Polonya geçen hafta Ukrayna'ya uluslararası barış gücü misyonu gönderilmesi ve savunması için gerekli araçların verilmesi gerektiğini açıklamıştı.





Lavrov ayrıca Ukrayna ile görüşmelerin zorlu olduğunu, Kiev'in sürekli pozisyonunu değiştirdiğini belirtti.





"SONUÇLARI ZOR VE ONARILMAZ OLABİLİR"

Kremlin Sözcüsü Peskov da savaş uyarısında bulundu. Ukrayna’da NATO barış gücü konumlandırılması ihtimaline karşı Peskov şu sözleri kullandı:





Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır. Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir.