Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Savunma fuarında show /16 Kasım 2023 12:10

Rusya'dan Savunma fuarında show

Bu haftaki Dubai Air Show, Orta Doğulu taşıyıcıların iştahını kabarttı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Havacılık sektörünün en önemli etkinliği olarak kabul edilen Dubai Air Show, bugün sona eriyor.

Dubai Dünya Merkezi'nde ve Al Maktoum Havalimanı'nda sergilenen Rus, Alman ve diğer ülke ürünlerine büyük siparişler verildi. 

Rusya, Dubai Air Show etkinliklerine uçaktan helikoptere, İHA’dan yangın söndürme uçaklarına tam 250 farklı ürünle en kapsamlı katılımcı ülke oldu. 

Rusya, uzun mesafe ağır kargo uçağı IL-76 ilk kez 29 yıl sonra Dubai'de sergiliyor. Uçaktaki tüm sistem ve bileşenlerin yüzde 70'inden fazlası güncellendi. İL-76'nın kokpiti tamamen dijital hale getirildi. Uçak, 16 ton itiş gücüne sahip PS-90 motorlarla donatıldı. 

Rusya’nın fuarda tanıttığı yeni ürünler arasında Ka-32A11M yangın söndürme helikopteri de yer alıyor. Ayrıca, Ka-52 Alligator keşif ve saldırı helikopterinin yanı sıra açık deniz sondaj platformlarına hizmet vermek için özel olarak tasarlanmış Mi-171A3'ü helikopterleri de tanıtılan ürünler arasında. 

Rusya fuara yeni nesil uçaksavar füze sistemlerini de getirdi ve sergiliyor. Gizemli ürün 305E adını taşıyan hafif güdümlü bir füze sistemi, düşman zırhlı araçlarını ve tahkimatlarını 14,5 kilometre mesafeden vuruyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'dan Savunma fuarında show Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:39