Rusya'dan Savunma fuarında show

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Havacılık sektörünün en önemli etkinliği olarak kabul edilen Dubai Air Show, bugün sona eriyor.





Dubai Dünya Merkezi'nde ve Al Maktoum Havalimanı'nda sergilenen Rus, Alman ve diğer ülke ürünlerine büyük siparişler verildi.





Rusya, Dubai Air Show etkinliklerine uçaktan helikoptere, İHA’dan yangın söndürme uçaklarına tam 250 farklı ürünle en kapsamlı katılımcı ülke oldu.





Rusya, uzun mesafe ağır kargo uçağı IL-76 ilk kez 29 yıl sonra Dubai'de sergiliyor. Uçaktaki tüm sistem ve bileşenlerin yüzde 70'inden fazlası güncellendi. İL-76'nın kokpiti tamamen dijital hale getirildi. Uçak, 16 ton itiş gücüne sahip PS-90 motorlarla donatıldı.





Rusya’nın fuarda tanıttığı yeni ürünler arasında Ka-32A11M yangın söndürme helikopteri de yer alıyor. Ayrıca, Ka-52 Alligator keşif ve saldırı helikopterinin yanı sıra açık deniz sondaj platformlarına hizmet vermek için özel olarak tasarlanmış Mi-171A3'ü helikopterleri de tanıtılan ürünler arasında.





Rusya fuara yeni nesil uçaksavar füze sistemlerini de getirdi ve sergiliyor. Gizemli ürün 305E adını taşıyan hafif güdümlü bir füze sistemi, düşman zırhlı araçlarını ve tahkimatlarını 14,5 kilometre mesafeden vuruyor.