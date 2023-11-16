12 yapımcı, Amsterdam Belgesel Festivali'nden yöneticilerinin İsrail yanlısı tutumu nedeniyle çekildi

Yapımcılar, bu kararı, başkent Amsterdam'daki festivalin açılış gecesinde Filistin'e destek veren grubun "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" yazılı pankartlarla yaptıkları protestolara, IDFA yöneticilerinin verdiği tepki üzerine aldı.







IDFA sanat yönetmeni Orwa Nyrabia'nın, "Bu slogan bizi temsil etmiyor ve hiçbir şekilde onaylamıyoruz. Bu birçok kişiyi kırdığı için gerçekten üzgünüz. Sloganların hiçbirine katılmıyoruz ve bu sloganın artık hiçbir şekilde ve hiç kimse tarafından kullanılmaması gerektiğine inanıyoruz." açıklamasının ardından, 12 yapımcı festivalden çekildiğini duyurdu.





Festivalden çekilen yapımcılar arasında, jüri üyesi Basma Al-Sharif de yer alıyor.