Samanyolu Haber /Gündem / Starbucks çalışanları ‘yılın en yoğun gününde’ greve çıkıyor /16 Kasım 2023 11:32

Starbucks çalışanları ‘yılın en yoğun gününde’ greve çıkıyor

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks’ın çalışanları, binlerce şubesi bulunan ABD’de bugün günün belli saatleri arasında iş bırakacak.

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Starbucks Çalışanları Birliği olarak 2011’den bu yana örgütlenen sendika, maaş ve diğer haklar konusunda adım atılmaması nedeniyle bir günlük iş bırakıyor. Eylemden 200 şubenin ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.

Grev bilerek Starbucks’ın tatil temalı yeniden kullanılabilir bardaklar dağıttığı popüler bir promosyon etkinliği olan ‘Kırmızı Bardak Günü’ne denk getirildi.

Sendika, Starbucks’ın bu tür promosyonlar sırasında özellikle zahmetli olan personel ve zamanlama gibi konularda iyi niyetle müzakere etmeyi yasa dışı bir şekilde reddettiğini söylüyor.

Bazı şubelerde iş bırakma eyleminin birkaç saat süreceği, bazılarındaysa günün büyük çoğunluğunu etkileyeceği kaydedildi.


Sendikanın liderlerinden, Starbucks baristası Michelle Eisen çalışanların ve aktivistlerin daha fazla destek vermesini bekliyor: “Şirketi korkutacak şey budur. Onların her şeyi, itibarları.”

Starbucks ise iş bırakma eyleminin büyük bir aksamaya yol açmayacağını ileri sürüyor.
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