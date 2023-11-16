Almanya’da asgari ücrete yüzde 6.8 zam

Buna göre, saatlik asgari ücret toplamda yüzde 6.8 artırılarak 1 Ocak 2024’te 12.41 Euro’ya, 1 Ocak 2025’te de 12.82 Euro’ya çıkarılacak. Çalışan tarafı ücret zammını yetersiz bularak karşı çıkmış, ancak teklif Komisyon’da işveren tarafının oylarıyla kabul edilmişti. DW Türkçe’nin haberine göre asgari ücret zam oranına sendikalar ve sosyal yardım derneklerinin yanı sıra koalisyon hükümetindeki Yeşiller Partisi’nden de eleştiri geldi. Yeşiller Federal Meclis Grubu Başkanı Andreas Audretsch, zam oranının çok düşük olduğunu belirterek Komisyon’un önerisini ‘kötü bir şakadan ibaret’ diye nitelendirdi. Ağır işlerde düşük maaşla yoğun bir şekilde çalışanların daha fazlasını hak ettiğini belirten Audretsch, Asgari Ücret Komisyonu’nun, iki tarafın da rızasıyla karar alma ilkesini bozduğunu kaydetti. Audretsch, asgari ücretin sürekli olarak, ülkedeki ortalama maaşın yüzde 60’ı seviyesine sabitlenmesini talep ederek bunun 2024 itibarıyla 14 Euro anlamına geldiğini kaydetti.