Rusya'dan SİHA ve roket açıklaması

Holodomor'un yıldönümünde saldırı

Ukrayna, cumartesi günü Moskova'nın ülke üzerine çoğu Kiev'i hedef alan 75 insansız hava aracı fırlattığını duyurdu.

Rusya, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) sınır bölgelerini ve başkent Moskova'ya yakın bölgeleri vurduğunu söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hava savunması Bryansk, Smolensk ve Tula bölgeleri üzerinde dört Ukrayna insansız hava aracını imha etti" denildi.Rus ordusu ayrıca iki ülke arasındaki Azak Denizi üzerinde Rusya'ya yönelen iki Ukrayna füzesini de düşürdüğünü kaydetti.Açıklamada "Rus hava savunması Azak Denizi su alanı üzerinde havada iki Ukrayna füzesinin yerini tespit etti ve imha etti" denildi.Bu arada Ukrayna, hava savunmasının ülke üzerindeki dokuz insansız hava aracından sekizini düşürdüğünü bildirdi.Saldırı, Kiev'in Stalin döneminde Ukrayna'da milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Holodomor'u andığı sırada gerçekleşti.Bu yaz Rus güçlerini geri püskürtmek için bir karşı saldırı başlatan Ukrayna aylardır Rus bölgelerini ve ilhak ettiği Kırım'ı insansız hava araçlarıyla vuruyor.