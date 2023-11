21’inci Yüzyılda İnsanlığa Karşı Suçlar Konferansı Belçika'da yapıldı

Belçika’nın ve Dünya’nın önde gelen üniversitelerinden *Leuven Üniversitesi* (KUL) ev sahipliği yaptığı konferansta 21. yüzyılda işlenen insanlığa karşı suçlar kapsamında uluslararası kurumların rolü, bu kurumların güçlendirilmesi ve insanlığa karşı işlenen suçların engellenmesi gibi konular ele alındı







21. yüzyılda islenen insanlığa karşı suçlar kapsamında yer alan birçok konu (uluslararası kurumların rolü, kurumlar nasıl güçlendirilir, insanlığa karşı suçun engellenmesi ) Türkiye, Ukrayna, Çin, Myanmar ülkeleri ekseninde incelendi.





Daha çok uluslararası hukuk, hukuk bilimlerinden ‘scholars at risk’ olarak da tanımlanabilecek, Türkiye’deki akademik mesleklerini kaybetmiş akademisyenler ve Prof Johan Vande Lanotte gibi Türkiye’deki insan hakları ihlalleri üzerine çalışan Avrupalı bazı hukukçuların bir araya gelerek oluşturdukları Research Group on Human Rights and Politics tarafından düzenlenen





Konferansta İnsan hakları konusunda makale, kitap, tez yazmış veya çalışan, dünyadaki önemli üniversitelerinden hocalar, uzmanlar ve aktivistler konuşmalar yaptı.