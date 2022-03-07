Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Ukrayna'ya 3 şart: 'Yerine getirin, operasyon anında sonlanır' /07 Mart 2022 16:44

Rusya'dan Ukrayna'ya 3 şart: 'Yerine getirin, operasyon anında sonlanır'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya, Rusya’nın şartlarını yerine getirmeleri hâlinde askeri operasyonlara her an son verebileceklerini ilettiklerini söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Kiev’in, şartlarını yerine getirmesi hâlinde Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu anında durdurmaya hazır olduğunu söyledi. Peskov, bunu Ukrayna tarafına ilettiklerini de belirtti.

Peskov, "Bu şartlar yerine getirilirse Rusya'nın askeri harekatı anında duracak" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Peskov, şartlarını şöyle sıraladı:

Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıması,

Donbass'daki ayrılıkçı cumhuriyetler Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlıklarının tanınması,

Ukrayna anayasasının NATO üyeliği hedefi çıkarılacak şekilde değiştirilmesi ve Kiev'in herhangi bir bloka üye olma iddiasından vazgeçmesi.

Peskov, Rusya'nın, Ukrayna'nın silahtan arındırılmasının da tamamlayacağını söyledi.
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