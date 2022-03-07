Erdoğan'ın zorla istifa ettirdiği Bursa Belediye Başkanı Altepe, korumasını vurdu

Bursa'da yayın yapan yerel haber sitesi Şehir Medya'da yer alan habere göre; Bursa’da görevden el çektirilen eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, eski korumasını topuğundan vurdu.







Altepe’nin yakın dostları Seyfettin Avşar, İsmail Hakkı Arsan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu yakın çevresinden 6 kişinin olduğu ortamda olayın gerçekleştiği bildirildi.





''YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI'' İDDİASI

Olayın ardından topuğundan vurulan koruma hastaneye kaldırılırken, Altepe’nin verdiği ifadede silahını temizlerken yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.





KAFALARI KARIŞTIRDI

Olayın görgü şahitleri de benzer ifade verirken, olayın yaşanma şekli kafaları karıştırdı. Olayın 4 Mart 2022 Cuma namazından sonra meydana geldiği öğrenildi.