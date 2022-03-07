Samanyolu Haber /Dünya / HRS, kadına şiddeti Londra’da protesto etti /07 Mart 2022 17:19

HRS, kadına şiddeti Londra’da protesto etti

İngiltere’de İnsan Hakları Dayanışma Derneği (Human Rights Solidarity-HRS) üyesi bir grup Türkiyeli aktivist, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, kadına şiddet vakalarında cezasızlığa dikkat çeken bir eyleme imza attı.

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Başkent Londra’da Kadınlar Günü etkinliği kapsamında hafta sonu bir yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kadın, hemcinslerinin maruz kaldığı adaletsizliklere karşı hak arayışlarını pankart ve sloganlarla dile getirdi.

TEMSİLİ HÜCRE İLGİ ODAĞI OLDU
Cumartesi günü gerçekleşen etkinlikte Türkiyeli aktivistlerin taşıdığı temsili cezaevi hücresi ilgi odağı oldu. Temsili hücre içinde, kadın cinayetlerinin faili olarak bir erkek manken yer aldı. Mankenin bedeni, kadın cinayetleri haberlerinin kupürleriyle kaplandı. Mankenin alnına, ’17 kadın öldürdüm’ itirafının yer aldığı haber kupürü yapıştırıldı.


‘ŞİDDETİN FAİLİ HAPİSTE, BİZ ÖZGÜRÜZ’
Londra merkezli İnsan Hakları Dayanışma Derneği (Human Rights Solidarity-HRS) Başkanı Merve Arslangören, eylemle ilgili Bold Medya’ya açıklama yaptı. Temsili hücre ile kadın cinayetlerine dikkat çekmek istediklerini anlatan Arslangören, ‘’Kadına şiddetin failini sembolik olarak hapsettik. Dışarda özgürce yürüyebiliyoruz. Kadınların güven içinde yaşamasına engel olanlar mutlaka cezalandırılmalı. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Görüyoruz ki mesajımız etkili oldu.’’ dedi. Arslangören, iki yıl önceki etkinlikte, Türkiye’deki mahpus kadınlar için yürüdüklerini hatırlattı.

TÜRKİYE’DEKİ KADINLAR İÇİN ADALET
Başlangıç noktası olarak polis merkezinin seçildiği yürüyüşte HRS gönüllüsü aktivistler taşıdıkları pankartlarla Türkiye’deki kadınlar için adalet talebini dile getirdi. Dernek gönüllüleri, müzik aletleriyle tempo tutup ‘Adalet yoksa barış da yok’ diye bağırdı. Etkinliğe renk katan ‘temsili hücre’ platformu, İngiliz medyasının da ilgisini çekti. BBC, renkli karelerle yürüyüşü okurlarına duyurdu.
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