Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyip savaş görüntülerini yayınladı

Dünyanın en büyük hacker grubu olarak tanınan Anonymous, Rus devlet televizyonları Rusya 24, Kanal 1 ve Moskova 24’ü hacklediği ileri sürüldü. İddiaya göre Hacker grubu, söz konusu televizyon kanallarında Ukrayna’daki savaş görüntülerini yayınladı.







Rusya’da, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle televizyonlarda işgal ‘özel bir askeri operasyon’ olarak nitelendiriliyor ve bombalama görüntülerine yer verilmiyor. İddiaya göre Ukrayna’yı işgal girişimi, Rus televizyonlarında Batı’nın teşvik ettiği Nazi milliyetçilerinin ve NATO’nun öncülüğünde Ukrayna’da patlak veren bir iç savaş olarak anlatılıyor.





Ancak Anonymous, iddiaya göre Pazar günü, devlet televizyonlarını hack’leyerek Ruslara savaşın gerçekliğini gösterdi. Anonymous ayrıca Rusya’da yayın yapan Wink ve Ivi’yi de hedef aldı. Rus televizyonunda yayınlanan görüntülerin bir kısmında ‘Ruslar savaşa karşıdır’ mesajı yer aldı ve onları işgale karşı çıkmaya çağırdı.

