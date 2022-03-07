Samanyolu Haber /Dünya / WWF: Avrupalıların et tüketimi çevreye zarar veriyor /07 Mart 2022 17:58

WWF: Avrupalıların et tüketimi çevreye zarar veriyor

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) raporuna göre, Avrupalıların et tüketimi Güney Amerika'da çevreye ağır zararlar veriyor. Örgüt, hayvan yemi olarak soyaya artan talebin doğal alanlar için tehlike oluşturduğuna işaret ediyor.

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Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avrupalıların et tüketiminin Güney Amerika'daki doğal hayat üzerindeki etkilerini incelediği bir rapor  yayınladı. Rapora göre, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de bir kişi yılda ortalama 60 kilogram soya tüketiyor. Bunun 55 kilogramlık kısmı yenen etin sağlandığı hayvanın tüketiminden geçiyor. Bu talebe karşılık verebilmek için Güney Amerika'da son yıllarda soya üretiminin üç katına çıktığına yer verilen raporda, yüksek talebi karşılamak için açılan tarım alanlarının bölgedeki doğal alanları tehlikeye attığına işaret ediliyor.

DW'nin haberine göre raporda, soya üretiminin "devasa miktarda sera gazı salımına" da yol açtığı belirtilirken tarım alanlarının genişlemesi nedeniyle insanların yaşam alanlarının daraldığı belirtiliyor.

Rapora göre, 2019/20 yıllarında Brezilya yüzde 38 ile dünya soya üretiminde birinci sırada yer aldı. Brezilya'yı yüzde 28,4 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve yüzde 14,4 ile Arjantin izledi. Dünya çapında toplamda 340 milyon ton soya hasat edilirken, bunun için 123 milyon hektarlık bir alanda ekim yapıldı.

WWF'ye göre, beslenme alışkanlıklarındaki bir değişiklik doğal alanlar üzerindeki baskıyı azaltabilir. Örneğin Almanya'da tüketicilerin et tüketimlerini yarı yarıya, yani haftada 470 grama düşürmeleri halinde, Alman piyasası için soya üretilen alanların üç milyon hektar azalacağı belirtiliyor.
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