Almanya yeşil enerjiye 200 milyar euro ayıracak

Almanya'da federal hükümet, 2026 yılına kadar iklimin korunması ile petrol ve doğal gaz tedarikinde dışa bağımlılığı azaltmak için 200 milyar euroluk bütçe ayrılmasını kararlaştırdı. Koalisyon ortaklarından liberal Hür Demokrat Parti'nin genel başkanı da olan (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner ile Yeşiller'in eski eş başkanı, Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck'in söz konusu meblağ üzerinde uzlaştığı bildirildi.







Reuters'e konuşan Ekonomi ve İklim Bakanı Habeck, "Bu hükümet enerji güvenliği ve iklimin korunmasına 2026 yılına kadar 200 milyar euro ayırıyor" bilgisini paylaştı. Bunun yoğun müzakereler sonrası sağlanan bir başarı olduğunun altını çizen Habeck, "Enerji bağımsızlığımıza her zamankinden daha çok yatırım yapmamız gerekiyor" diye konuştu.





Alman birinci kanalı ARD'ye açıklama yapan Maliye Bakanı Lindner ise söz konusu kaynağın elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının genişletilmesi, hidrojen üretimi ve yenilenebilir enerjilerin ucuzlatılması ile elektrik fiyatlarının düşürülmesi için kullanılacağının altını çizdi.





Enerji, Ulaşım ve Endüstri dönüşümü bütçesinde bir "İklim ve Transformasyon Fonu (KTF)" oluşturulması da öngörülüyor. Hükümet çevrelerinden edinilen bilgiye göre, en az 90 milyar euro tutarında olması öngörülen fon ile sanayi ile iklim sözleşmelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Çelik, kimya ve çimento endüstrilerinin 'yeşil endüstrilere' dönüşümünün sağlanması da bu kapsamda değerlendiriliyor.





Lindner Rusya'ya ambargoya karşı



Almanya'da, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası doğal gaz ithalatında Rusya'ya bağımlı olunmasına yönelik eleştiriler gündemin öne çıkan maddelerinden biri. Almanya'nın bu şekilde kendini "şantaja açık" konuma getirdiği belirtilirken, çevre dostu enerjilere yapılacak yatırımlarla bu bağımlılığın azaltılması önerileri tartışılmaya başlandı.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamıştı. Ancak Almanya Maliye Bakanı Lindner bu plana karşı. "Rusya'dan doğal gaz, petrol ve kömür ithal etmekten vazgeçersek bu Avrupa'da ve dünyada fiyatların dramatik bir şekilde yükselmesine yol açar" diyen Lindner, Almanya'nın bu parayı ödemeye razı olması durumunda bile dünyanın başka yerlerinden kömürü, doğal gaz ve petrol temin etmesinin kolay olmadığını belirtti. Lindner ayrıca, böyle bir ambargonun Ukrayna'daki durumu değiştirmeyeceğini savundu.





Almanya'da doğal gaz geçen sene tüm enerji tüketiminin dörtte birinden biraz daha fazla bir seviyeye yükseldi; söz konusu doğal gazın yarısı ise Rus doğal gaz kaynaklarından temin ediliyor.