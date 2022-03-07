Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Ukrayna 3'üncü tur görüşmelere başladı /07 Mart 2022 18:18

Rusya ve Ukrayna 3'üncü tur görüşmelere başladı

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan, liderlerin danışmanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin üçüncü turu Türkiye saati ile 17.00’de başladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, müzakerelerin 3’üncü turunun bugün Kiev saatiyle 16.00’da yapılacağını açıklamış ve görüşme noktasına giderken arkasında helikopterin göründüğü bir fotoğraf paylaşmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal operasyonunda 12. güne girildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev, Harkov, Sumi ve Mariupol’den insani koridor açılacağını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un talebi üzerine, insani koridorların açılması için TSİ 10.00’da ateşkes kararı alındı.
 
UKRAYNALI YETKİLİ: NATO DIŞI MODELLERE AÇIĞIZ

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Ukrayna heyetinde yer alan David Arahamiya, “NATO dışı modelleri” istişare etmeye hazır olduklarını dile getirdi. Arahamiya, bunun sadece Rusya’yla ele alınmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sputnik’in haberine göre, NATO’nun önümüzdeki 5-10 yıl içinde Ukrayna’yı üyeliğe almaya hazır olmadığının altını çizen Arahamiya, üyelik başvurusu için mücadele etmeyeceklerini belirtti.

ZELENSKİ’DEN YENİ MESAJ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Bayrağımızda kan yok. Siyah noktalar, gamalı haçlar yok ve asla olmayacak. Ukrayna bayrağı topraktır. Huzurlu, bereketli, altın ve tanksız, bu gökyüzü huzurlu, berrak, mavi ve roketsizdi ve öyle olacak. Ukrayna’nın direnişi Avrupa’nın geleceğini belirleyecek” dedi.

Zelenski, Rusya’ya karşı yeni yaptırımla istedi. Rusya’ya ithalat ve ihracat boykotu uygulanmasını, Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satın alınmaması çağrısında bulundu.
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