Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan 'veba' iddiası: 'Ukrayna kasten saldı' /12 Aralık 2023 16:49

Rusya'dan 'veba' iddiası: 'Ukrayna kasten saldı'

Rus general, işgal ettikleri Zaporijya bölgesinde "domuz vebası salgını" tespit edildiğini söyledi ve Ukrayna'nın "kasten Afrika domuz vebası saldığını" iddia etti.

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov,  ABD'nin askeri-biyolojik faaliyetlerine ilişkin konuştuğu toplantıda "Ukrayna, Zaporijya'da kasten Afrika domuz vebası saldı" iddiasında bulundu. 

İddiasına devam eden Kirillov, "Zaporijya'nın Çernigovka bölgesinde, Afrika domuz vebası virüsünün (ASFV) bir tarım işletmesine kasıtlı olarak sokulması sonucunda 7 binden fazla domuz imha edildi. Domuzlardaki bulaşma, taşıyıcı faaliyeti ya da vahşi yaşamın doğal göçü olmadan tespit edildi" dedi.

"KİMYASAL VE BİYOLOJİK ARAÇLARIN KULLANIMI DA DAHİL OLMAK ÜZERE..."
Ukrayna'nın kimyasal ve biyolojik silahlar kullanarak kirli bir savaş yürüttüğünü öne süren Kirillov, Ukraynalıların "sözde karşı saldırıda başarı elde edemedikleri" için Kiev'in "kimyasal ve biyolojik araçların kullanımı da dahil olmak üzere standart dışı askeri operasyon biçimlerini" kullanacağını söyledi.

Dailystar'da yer alan habere göre, Kirillov, "Edindiğimiz bilgilere göre Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi, ulusal güvenlik servislerinin zehirli maddeler kullanarak Rusya karşıtı bir provokasyon düzenlemek üzere faaliyetlerini koordine ediyor. Ukrayna Güvenlik Servisi, Ekim-Kasım aylarında Almanya'da Amerikan Honeywell Research Chemicals şirketi tarafından üretilen trietanolamin (asit çeşidi) ve nitrojen (azot çeşidi) içeren sodyum bileşiğinin 'küçük bir partisini' satın alan Ukraynalı REALAB şirketini devreye soktu" dedi.

Kirillov, Haziran ayında ABD'nin Ukrayna savaşında Rus hatlarının gerisine insansız hava araçlarından sivrisinek bırakarak Rus askerlerine hastalık bulaştırmayı planladığını iddia etmişti.


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