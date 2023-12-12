TBMM kürsüsünde 2024 yılı bütçesi üzerinde konuşma yapan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasını bitirdikten sonra fenalık geçirerek bayıldı ve yere düştü. Bitmez hastanede tedavi altına alındı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre o sırada AKP sıralarından gelen ve Meclis tutanaklarına geçen sözleri duyanlar ise kulaklarına inanamadı. Bitmez, AKP'nin İsrail'le ilgili politikaları eleştirdiği konuşmasını, “Vicdan azabından kurtulsanız, tarihin azabından kurtulamazsınız” diye bitirdi. Tutanağa göre Bitmez konuşma sırasında, “Yazıklar olsun sana” diye bağırdı. Buna karşılık AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise “Siz öyle olacaksınız" diye yanıt verdi.





Bitmez, konuşmasını bitirdikten sonra bayılıp yere düştü. Bitmez düşerken başını da beton zemine vurdu. Tutanağa göre ise AKP sıralarından bu sırada, “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağıranlar oldu.





İşte ilgili Meclis tutanağı:











