Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'nın Ay'a gönderdiği uzay aracı kayboldu /20 Ağustos 2023 16:23

Rusya'nın Ay'a gönderdiği uzay aracı kayboldu

Moskovskiy Komsomolets gazetetesi Rusya’nın Ay’a gönderdiği Luna-25 uzay aracının kaybolmuş olabileceğini yazdı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Rus Uzay Ajansı Roscosmos tarafından yapılan açıklamada ise Ay'a 47 yıllık bir aradan sonra gönderilen uzay aracında, iniş öncesi "anormal bir durum" meydana geldi denilmişti. 

Rus Uzay Ajansı Roscosmos tarafından ayın güney kutbuna gönderilen Luna-25 adlı uzay aracında iniş öncesinde "anormal bir durum" yaşandığı duyuruldu. Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi, durumun analiz edildiği belirtildi.

Ancak Moskovskiy Komsomolets gazetetesi uzman görüşüne dayanarak "Luna-25'in kaybolmuş olabileceği" haberini geçti. Normalde uzay aracı amaçlanan ilk fotoğraf karelerini göndermeye başlayacaktı.

Rusya'nın Luna-25 isimli uzay aracından Ay'a iniş öncesi "iletişimin kesildiği" haberleri, cumartesi akşamı Roscosmos'un frenleme ile ilgili acil bir durum bildirdikten sonra öğrenildi.

Haberde, Luna-25 Uzay arasının hala Ay'ın yörüngesinde olma olasılığı olduğu ancak bunun çok düşük bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

Rusya yaklaşık 50 yıl sonra başlattığı ilk ay misyonunda, 16 Ağustos'ta Ay yörüngesine giren Luna-25 uzay aracının, 21 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna inmesi planlanıyordu.
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