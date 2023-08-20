Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan’a Rusya’dan sürpriz ziyaret /20 Ağustos 2023 16:25

Macaristan’a Rusya’dan sürpriz ziyaret

Tataristan yerel yönetim Başkanı Rustam Minnikhanov, Macaristan'a gitti. Programında Erdoğan ve Tamim ile bir araya gelmek var.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Tatar İnform tarafından verilen haberde, Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelen Minnikhanov’un Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ile de görüşeceği iddia edildi.

Erdoğan’ın Katar Emiri ile bir araya gelmesini Alman gazetesi Bild, daha önce Rusya, Türkiye ve Katar arasında yeni bir tahıl anlaşmasının Budapeşte'de imzalanabileceği şeklinde yorumlamıştı.

Tatar lider Minnikhanov, 20 Ağustos'ta Macaristan'ın kuruluş gününü kutlamalarına katılmak için Orban'ın daveti üzerine Budapeşte'ye geldi.
Orban ile görüşmesinin ardından yapılan açılamada, yaptırımlara ve siyasi zorluklara rağmen, iki ülke arasında özellikle tarım alanında ilişkilerin masaya yatırıldığı, Rusya'da bulunan Macar şirketlerinin faaliyetlerini genişletmek için fırsatların görüşüldüğü belirtildi.

Orban görüşmede Budapeşte'nin Rusya Federasyonu ile kültür, bilim ve yüksek öğrenim alanlarında işbirliğini sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Katar Emirliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Katar Emiri'nin Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Başbakan ve diğer bazı üst düzey yetkililerle görüşmeyi planladığını duyurdu. İkili, işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra "ortak çıkarları ilgilendiren en önemli bölgesel ve uluslararası konuları" tartışacaklarına vurgu yapıldı.
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