Erdoğan'ın seçim vaadiydi: Gençlerin ucuz telefon hayali eksik kalacak

AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan bir kereye mahsus öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı henüz yürürlüğe girmedi ancak şartları şekillenmeye başladı. Vergisiz telefon ve bilgisayar satışından sadece üniversite öğrenci yararlanabilmesi, açık öğretim öğrencilerinin kapsam dışı kalması bekleniyor. Vergisiz telefon satışının sadece Türkiye’de üretilen veya montajlanan modelleri kapsaması üzerinde duruluyor.







Telefonlar ve bilgisayarlardan alınan vergiler nedeniyle vatandaşlar adeta bir ürün kendine, bir ürün de devlete alıyor. Yüksek vergiler nedeniyle AKP seçim dönemi öğrencilere, bir kere mahsus olmak üzere vergisiz telefon ve bilgisayar vaadinden bulundu. Geçtiğimiz haftalarda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyerek seçim beyannamelerinde gençlere verilen sözleri adım adım hayata geçireceklerini ifade etti.





Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayarda son durum ne?

Kabine toplantısı sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere vergisiz telefon için açıklamalarda bulundu.





Gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, seçim beyannamelerinde gençlere verilen sözleri adım adım hayata geçireceklerini ifade etti.





Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayarda şartı ne?

Erdoğan konu hakkında, “Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” sözlerini kullanmıştı.





Henüz öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar şartları açıklanmadı ancak sadece Türkiye’de üretilen veya montajlanan telefon veya bilgisayar modellerini kapsaması bekleniyor.





Ayrıca sadece belirli bir fiyat aralığındaki telefon veya bilgisayar modellerini kapsaması beklenirken, sadece ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan örgün eğitim öğrencileri faydalanacak, açık öğretim okuyan öğrenciler kapsam dışı kalacak.





Yaş sınırı konusu ise henüz belirsizliğini koruyor.