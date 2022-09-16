Rusya'nın çekildiği böyle açıklandı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında Batılı ülkeler ve organizasyonlarla Rusya arasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.







Bu kapsamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yönetiminden, Rusya'nın artık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf olmadığı yönünde bir açıklama geldiği belirtildi.







RUSYA'NIN ÇEKİLDİĞİ AÇIKLANDI







Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) Rusya'nın artık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf olmadığını açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) Rusya'nın artık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf olmadığını açıkladı.

AİHM, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden de çekildiğini açıkladı.Açıklamada şu an Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bekleme hâlinde olan Rusya’ya yönelik 17 bin 450 başvuru olduğu belirtildi.Mahkeme’nin 16 Eylül 2022’ye kadar olan başvurularla ilgilenmeye devam edeceği belirtildi.