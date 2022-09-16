Samanyolu Haber /Gündem / "Ciddi anlamda ilaç yokluğu yaşıyoruz" /16 Eylül 2022 20:43

"Ciddi anlamda ilaç yokluğu yaşıyoruz"

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü seyir sonrasında ilaç fiyatlarının da olumsuz etkilenme süreci devam ediyor. Bu duruma değinen Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, mevcut ilaç fiyat kararnamesinden vazgeçilmediği taktirde yıl içerisine yayarak 3-4 kez kur düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade etti.

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Kur sorunu nedeniyle ilaç fiyatlarında yaşanan olumsuzluğa değinen Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, mevcut ilaç fiyat kararnamesinden vazgeçilmediği taktirde yıl içerisine yayarak 3-4 kez kur düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ve Atabay Kimra İcra Kurulu Üyesi Doğan Taşlıkent Bloomberg HT yayınında ilaç sektörüne dair sorunları değerlendirdi.

İlaç tedariğinde sıkıntılar yaşandığını söyleyen Ercanlı, mevcut ilaç fiyat kararnamesinden vazgeçilmediği taktirde yıl içerisine yayarak 3-4 kez kur düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade etti.

Kurdaki artışa dikkat çeken Ercanlı, "Şu an eczanelerimizde ciddi anlamda ilaç yoklukları yaşıyoruz. Ecza depolarından almış olduğumuz verilere göre; yüzde 17 oranında ilaç yokluğu söz konusu. Bu yoklukların çoğu maalesef kurdaki makas artışından dolayı ithal ürünlerde gerçekleşiyor. Buna karşın ilaca yapılacak zam, bulunurluğu tek başına çözecek bir unsur değil. Biz ilaçta bu kadar dışa bağımlı olduğumuz sürece sorunları maalesef halledemiyoruz, halledemeyeceğiz de" dedi.
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