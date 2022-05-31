Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'ya katılım referandumu askıya alındı /31 Mayıs 2022 00:46

Rusya'ya katılım referandumu askıya alındı

Rusya'ya katılım için referanduma gidileceği ifade edilen Güney Osetya'da söz konusu sürecin askıya alındığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Valery Melnikov imzası taşıyan habere göre Güney Osetya’nın yeni Cumhurbaşkanı Alan Gagloyev, ülkesinin Rusya’ya katılması için referandumun yapılması ile ilgili kararın yürürlüğünü durdurdu.

Gagloyev, genel olarak Rusya’yla entegrasyonu sürdürme girişimine destek verdiğini fakat bu süreçle ilgili tüm konularda Moskova’yla görüşmelerin yapılması emrini verdiğini söyledi.

Gagloyev, Rusya’nın meşru haklarını ve çıkarlarını ilgilendiren sorunların tek taraflı çözümünün kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Eski Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Bibilov, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında, Rusya’ya katılmak için referandumun 17 Temmuz’da yapılmasına karar vermişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'ya katılım referandumu askıya alındı Sonraki Haber >>

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

Hz Mevlana ajan mıydı?

Hz Mevlana ajan mıydı?

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:10:54