Samanyolu Haber /Dünya / 32 yaşındaki Fransız gazeteci Ukrayna'da üldürüldü /31 Mayıs 2022 07:19

32 yaşındaki Fransız gazeteci Ukrayna'da üldürüldü

Ukrayna'da sivillerin tahliye edildiği bölgede Fransa'da yayın yapan BFM haber kanalı için çalışan 32 yaşındaki Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff, şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

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Luhansk Valisi Sergey Gayday, Severedonetsk yerleşim birimine yakın bölgede 10 sivilin tahliyesine giden ve içinde Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff'un da olduğu aracın Rus topçu birliklerinin saldırısına uğradığını duyurdu.

Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff, boynuna şarapnel parçasının isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Leclerc-Imhoff, 6 yıldır BFM televizyon haber kanalına çalışıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Leclerc-Imhoff'un, savaşın gerçekliğini göstermek için Ukrayna'da bulunduğunu, Rus bombardımanından kaçan sivillerin olduğu araçta vurulduğunu ifade etti.


Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, yaptığı açıklamada, gazeteci Leclerc-Imhoff'un öldürülmesini kınadı.

Colonna, gazetecinin ölümünün "şoke edici" olduğunu belirterek, olayın aydınlatılması için en kısa sürede bir soruşturma açılması talebinde bulundu.

Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Fransız gazetecinin bulunduğu tahliye aracına ateş ettiğini ve araçtaki zırhın delinmesiyle gazetecinin boynundan vurulduğunu aktardı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, yaptığı bir açıklamayla Fransız gazetecinin ölümüne yol açan saldırıyı kınadı.

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