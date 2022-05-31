Samanyolu Haber /Gündem / Kavgaya karışan şüpheli şahıstan 'Türkiye Devlet Fedaileri' kimliği çıktı! /31 Mayıs 2022 07:25

Kavgaya karışan şüpheli şahıstan 'Türkiye Devlet Fedaileri' kimliği çıktı!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Mehmet Cazip Obay adına düzenlenmiş olan "Türkiye Devlet Fedaileri Temsilci Tanıtım Kartı" ile şarjörlü bir tabancanın fotoğrafını paylaştı.

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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bugün İzmir'in Torbalı İlçesi'nde kavga eden iki kişiden birisinin üzerinden "Türkiye Devlet Fedaileri" adına düzenlenmiş bir tanıtım kartı çıktığını, kartın üzerinde de Cumhurbaşkanlığı forsu olduğunu görüliyor. Kartın üzerinde "Mehmet Cazip Obay" isimi yer alıyor.

CHP milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından Mehmet Cazip Obay adına düzenlenmiş olan "Türkiye Devlet Fedaileri Temsilci Tanıtım Kartı" ile şarjörlü bir tabancanın fotoğrafını paylaştı. Bakan’ın paylaşımında şu not yer aldı:

"Türkiye’de paramiliter gruplar var derken boşuna söylemiyoruz. Sadat, Halkın Özel Harekâtı, Ak Gençlik Ocakları, Özel Harekât Derneği derken şimdi de Türkiye Devlet Fedaileri denilen yapılanma ortaya çıktı. Bugün Torbalı’da kavga eden iki şahsa müdahale eden polis ekipleri şahıslardan birinde bu kimliği buluyor. Şimdi de kendisine devlet fedaisi diyen, demekle kalmayıp cebinde bu kimliği taşıyan kimliğin üzerinde CB forsu olan insanlarla aynı sokaklarda geziyoruz.

"Altı yıldır İçişleri Bakanlığını yürüten şahıs döneminde Türkiye suç örgütleri cenneti oldu. Üstelik bu yapılanmalar açık açık faaliyet gösteriyor. Devlet Görevlisi izlenimi veren, üniforma giyen, CB forsu kullanan, cebinde kimlik taşıyan derneklerden bahsediyorum.

Bunlar buzdağının görünen kısmı, ne SADAT, ne Hizbullah, ne bilmem ne ocakları hiç fark etmez kapınıza gelmeye sizi deşifre etmeye devam edeceğiz. Seçimlerden sonra Türkiye’yi suç örgütlerinden de, iktidarın paramiliter yapılarından da temizleyeceğiz."

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