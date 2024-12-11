Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partili vekilden KHK çıkışı: Ne zaman bu meseleyle ilgili esaslı bir adım atacağız? /11 Aralık 2024 12:04

Saadet Partili vekilden KHK çıkışı: Ne zaman bu meseleyle ilgili esaslı bir adım atacağız?

TBMM Genel Kurulu'nda KHK mağduriyetlerini gündeme getiren Saadet Partisi Milletvekili Birol Aydın, "Ne zaman bu derde derman olacağız? Ne zaman bu meseleyle ilgili esaslı bir adım atacağız?" dedi.

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Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde KHK mağduriyetlerini gündeme getirdi. KHK sorunun 8 yıldır sürdüğünü belirten Aydın, “Ne zaman bu derde derman olacağız?” diye sordu.

“BU SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL”
Bold'da yer alan habere göre Birol Aydın’ın sözleri şöyle:

“Sekiz yıl oldu ya, sekiz yıl. Bu kanun hükmünde kararnameyle binlerce, on binlerce insanımız işinden, aşından edildi. Mümtaz’er Türköne’nin dediği gibi ‘Bir harar oluşturuldu; içine suçlu, suçsuz her şey bocalandı.’ Sekiz yıldır büyük mağduriyetler yaşanıyor. Her apartmanda, her evde bu insanlarımızdan var. Bizim çevremizde bir varsa sizin çevrenizde onlarcası var. Ne zaman bu derde derman olacağız? Ne zaman bu meseleyle ilgili esaslı bir adım atacağız? Bu, sürdürülebilir bir şey değil, ahufigan almış başını gidiyor.

HERKES ER YA DA GEÇ HESAP VERECEK
Ben sözlerimi şöyle tamamlamak isterim: Önce adalet ve ahlak, herkes için adalet ve ahlak, her daim adalet ve ahlak diyorum ve sözlerimi birçoğunuzun bildiği merhum Aliya İzzetbegoviç’in şu sözleriyle bitiriyorum: ‘İktidara gelirseniz hâl ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın, kendinizi beğenmişlik etmeyin, size ait olmayan şeyleri almayın, güçsüzlere yardım edin ve ahlak kurallarına uyun. Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur, her iktidar geçicidir ve herkes er veya geç önce milletin ve nihayet Allah’ın önünde hesap verecektir.’

Evet, sonsuz iktidar yoktur. Herkes er veya geç hesap verecektir. Adaletten şaşmamak dileğiyle.”
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