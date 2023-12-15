Saadet Partisi'nin Meclis grubu düştü: DEVA Partisi'nden destek açıklaması

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, bütçe görüşmelerinde konuşma yaparken fenalaşması ve hastaneye kaldırılması sonrası yoğun bakımda hayatını kaybetti.





Bitmez’in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi’nin vekil sayısı 19’a düştü. Böylelikle Meclis’teki grubu da düşmüş oldu.

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10’ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, Temmuz ayında Meclis’te ortak grup kurmuştu.

DEVA Partisi Parti Sözcüsü Şahin, milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi sonrası düşen Saadet-Gelecek Grubu için 'Muhalefet partilerinden destek mutlaka olacaktır' dedi.





DEVA Partisi Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin, Saadet-Gelecek Grubu'nun Meclis'teki koltuk sayısının düşmesine ilişkin Fatih Atik'in sunduğu Ankara Masası programında açıklamalar yaptı. Şahin, "Muhtemeldir ki sayısı yeterli olan muhalefet partilerinden Saadet Grubu'na destek mutlaka olacaktır. Öngörüm bu yönde" dedi.





Şahin şöyle konuştu:





"Muhtemeldir ki sayısı yeterli olan muhalefet partilerinden Saadet Grubu'na destek mutlaka olacaktır. Öngörüm bu yönde. Sayısal olarak sıkıntısı olmayan partiler, Saadet Partisi'nin içine düşmüş olduğu bu sıkıntılı süreçte destek olmak isteyecektir. DEVA Partisi açısından henüz bu konuda bir görüşmemiz, bu konuda alınmış bir kararımız söz konusu değil.





Zaten DEVA Partisi, grup kurma arzusu içinde olan, organik yollardan grup kurmayı hedefleyen veya yakın bir gelecekte de bu grup kurma noktasında bir kısım durumların da ortaya çıkabileceği bir pozisyonda. Dolayısıyla bu konuda bizden daha önce bir duruş sergileyecek bir siyasi partilerin olacağını öngörüyoruz. Olmadığı takdirde; kendi milletvekili arkadaşlarımızla, genel merkez yönetim kurulumuzla bu konular değerlendirilir. Şu aşamada ben Saadet Partisi'nin bir milletvekili eksiği ile grupsuz kalacağı kanaatinde değilim. Mutlaka buna bir çözüm parlamentoda bulunacaktır."