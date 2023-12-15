Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu o davadan tekrar beraat etti /15 Aralık 2023 11:54

İmamoğlu o davadan tekrar beraat etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında beraat kararı verilen ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın itirazı üzerine açılan dava bugün, Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etmişti.

Basit yargılama usulüyle dosya üzerinden karar veren Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun "hakaret" suçunu işlemediğine kanaat getirerek, sözlerin siyasi eleştiri niteliğinde olduğunun kaydetmişti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın avukatı, Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, duruşma açılarak yargılama yapılmasını talep etmişti.

SAVCI, CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Bugün yapılan duruşmaya Şadi Yazıcı ile Ekrem İmamoğlu'nun avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu2nun üzerine atılı "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediğinin anlaşıldığını söyleyerek, İmamoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, mütalaaya katılmadıklarını ve müvekkillerinin siyasi ifade hürriyetini kullandığını söyledi.

TEKRAR BERAAT ETTİ
Kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun suç işlemediğinin anlaşıldığına kanaat getirerek, yeniden beraatına karar verdi.
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