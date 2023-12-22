Samanyolu Haber /Gündem / Saadet'te parti yöneticisine 'İsrail' faturası: Görevden alındı /22 Aralık 2023 12:10

Saadet'te parti yöneticisine 'İsrail' faturası: Görevden alındı

Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin'in İsrail ile ticari ilişkisi açığa çıkınca görevinden el çektirildi.

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Saadet Partisi, İsrail'e yönelik tepkisi yüksek olan ve tavrı net olan siyasi hareketlerin başında geliyor.

İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesini talep eden Saadet'te, bir yöneticisinin İsrail ile ticaret yaptığı ortaya çıktı.

Geçmişte AKP dahil olmak üzere birçok siyasinin İsrail ile ticaret yaptığını kamuoyuyla paylaşan gazeteci Metin Cihan, Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin'in İsrail'e domates ihraç ettiğini belgeledi.

Bunun üzerine açıklama yapan Saadet Partisi, Nurbaki Şahin'in görevinden alındığını belirtti.

Partiden yapılan açıklama şöyle:

"Filistin Hepimizin Hassasiyetidir!

Saadet Partimiz, tüm dünyada mazlumların ve haksızlığa uğrayanların yanında olmayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda, Filistin davasına olan duyarlılığımız ve desteğimiz her zaman en üst düzeyde olmuştur.

Medyada çıkan, bir ilçe başkanımızın İsrail'e domates ihracatı yapmakta olduğu haberleri üzerine gerekli tetkik yapılmıştır. Sonuç olarak, partimizin ilkeleri ve politikaları ile uyumsuz hareket ettiği tespit edilen Erdemli İlçe Başkanımız, Mersin İl Başkanlığımız tarafından görevden el çektirilmiştir.

Saadet Partimiz, her zaman adalet, dürüstlük ve ahlaki değerler doğrultusunda hareket etmeyi öncelikli görevi olarak görmektedir. İlçe başkanımızın bu durumunun partimizin genel tutumuyla örtüşmediğini tespit ettiğimizde, gereken adımlar atılmıştır.

Kamuoyuna ve parti üyelerimize, bu konudaki hassasiyetimizi ve gereken tedbirleri aldığımızı temin ederiz. Partimiz, mazlumların yanında olma ve “adil bir dünya için” mücadele etme misyonuna sadık kalmaya devam edecektir."
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