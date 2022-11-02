Samanyolu Haber /Gündem / Sabah’ın ‘köstebek’ muhabiri Avrupa’da: Bu kez hedefte Levent Kenez var /02 Kasım 2022 17:23

Sabah’ın ‘köstebek’ muhabiri Avrupa’da: Bu kez hedefte Levent Kenez var

İktidara yakın Sabah gazetesi, Avrupa'da sürgün hayatı yaşayan gazetecileri hedef göstermeye devam ediyor. MİT bağlantılı Abdurrahman Şimşek, İsveç'te yaşayan Levent Kenez'i gizlice takip edip fotoğraflarını çekti, ev adresini yayınladı.

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İktidar medyasından Sabah gazetesi, gazetecilik görünümü altında Avrupa’da ajanlık yapmayı sürdürüyor. Gazetenin muhabiri Abdurrahman Şimşek, yasal olarak Avrupa ülkelerinde yaşamaya devam eden sürgün gazetecileri, kaçakmış gibi lanse eden haberlere imza atıyor.

Daha önce Abdullah Bozkurt ve Cevheri Güven gibi gazetecilerin kaldıkları evleri casus gibi gözetleyen ve adreslerini ifşa eden gazetenin karalamalarına bu sefer kapatılan Meydan Gazetesi Yayın Yönetmeni Levent Kenez hedef oldu.

Kenez’i İsveç’te kaldığı evin önünde gizlice fotoğraflayan gazete, evin açık adresini de paylaştı.

Levent Kenez ise sosyal medya hesabından gazetenin haberini esprili bir üslupla eleştirdi. Hakkındaki haberi paylaşan Kenez, “Fotoğraflar güzel de metin zayıf geldi bana.” ifadelerini kullandı. Kenez, gazetenin yayınladığı fotoğrafı da Twitter hesabında profil fotoğrafı yaptı.


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