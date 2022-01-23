Samanyolu Haber /Gündem / Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar engeli /23 Ocak 2022 21:10

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar engeli

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan uçuşların olumsuz etkişendiği belirtildi. Türk Hava Yolları tarafından yapılan 31 seferin bu kapsamda iptal edilidiği açıklandı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 24.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

THY OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE İSTANBUL'DAKİ 31 SEFERİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu internet sitesinden öğrenebilecekleri kaydedildi.
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