Samanyolu Haber /Gündem / Sabiha Gökçen'deki uçuşlar iptal edildi /11 Mart 2022 21:18

Sabiha Gökçen'deki uçuşlar iptal edildi

İstanbul da dahil baız bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabih Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlarda yüzde 30 oranında azaltılma kararı alındığı belirtildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarında, yarın yüzde 30 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.

Havalimanı'nın internet sitesinden olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 30 oranında azaltma yapılacağı ifadeleri yer aldı.

Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
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